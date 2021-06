Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: mit dem Fahrrad Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer überquerte am Freitag, 04.06.2021, gegen 18.35 Uhr, den Bahnübergang in der Baumgartnerstraße trotz geschlossener Halbschranke. Die Halbschranke war schon über 30 Sekunden geschlossen. Der 25-Jährige konnte von der Polizei kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro.

