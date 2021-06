Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Reh ausgewichen - Totalschaden

Freiburg (ots)

Letzten Freitagnacht, 04.06.2021, befuhr eine Fahrzeugführerin die L186 vom Kandel in Richtung Waldkirch. Im Bereich einer Kurve versuchte sie einem querenden Reh auszuweichen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto streifte eine Leitplanke, rutschte die Böschung hinunter und kam letztendlich an einem Baum zum Stehen. Der Beifahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Das Reh kam mit dem Schrecken davon und flüchtete unverletzt.

