Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben (01.11.2021)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Sunthausen und Tuningen. Ein 43-jähriger Fiat 500-Fahrer kam auf der Fahrt nach Tuningen nach rechts von der Straße, wo das Auto in einem Straßengraben zum Stehen kam. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei deutliche Alkoholbeeinflussung fest, was ein Alkoholtest mit über 1,7 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten stellten bei dem Mann auch noch Drogen sicher. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt und zusätzlich eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

