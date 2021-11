Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Hammereisenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden nach Auffahrunfall (31.10.2021)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 55-jähriger Motorradfahrer fuhr mit einer BMW R 1250 hinter einem ebenfalls 55-jährigen Renault-Fahrer. Als der Autofahrer wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Autos abbremste, fuhr der Biker auf das Auto auf und kam zu Fall, wobei er unverletzt blieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell