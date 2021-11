Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizei wird zu Schlägerei gerufen

Schramberg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung "An der Steige" ist die Polizei von Sonntag auf Montag gerufen worden. Gegen zwei Uhr nachts kam es im dem als "Goldenes Dreieck" bezeichneten Areal zu einer Schlägerei, bei der mindestens drei Personen im Alter zwischen 24 und 37 Jahren beteiligt waren. Ersten Angaben von Zeugen zufolge, kam es bereits in einer Gaststätte zu Sticheleinen zwischen zwei Männern, die sich später im Freien fortsetzten. Bei dem Streit spielte auch der übermäßige Alkoholgenuss offensichtlich eine tragende Rolle. Bei freiwilligen Atemalkoholtests, die die eingesetzten Beamten nach der Trennung der Streithähne durchführte, gab es Werte bis zu zwei Promille. Wegen des Vorfalls, bei dem es keine schwereren Blessuren gab, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Was der genauer Auslöser der Situation war, steht noch nicht fest.

