Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

Am 26.10.2021, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 14:50 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden 29 Ordnungswidrigkeiten wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt, verbotswidriger Handynutzung und Beförderung von Kindern ohne entsprechenden Kindersitz festgestellt und geahndet. Die verbotswidrige Handynutzung zieht ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich. Bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer wurde während der Kontrolle festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

