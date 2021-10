Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Speyer (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.10.2021 gegen 02:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, das Türschloss der Eingangstür eines Reihenhauses in der Paul-Neumann-Straße abzuschrauben. Sie wurden bei der Tatausführung gestört und flüchteten, ohne in das Haus einzudringen oder etwas zu entwenden. Es entstand kein Sachschaden.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

