Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 26.10.2021 gegen 17 Uhr befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und bog nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle ein. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 68-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Dame musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte in Folge dessen zu Boden. Durch den Sturz erlitt die Dame Schmerzen an einem Bein, einem Arm und an der Schläfe. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte die Dame allerdings ab. Am Pedelec entstanden Kratzer und somit ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell