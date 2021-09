Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Drei Schwerverletzte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Drei Schwerverletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag (12.09.2021) in der Gerlinger Straße. Ein 20 Jahre alter Heranwachsender fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem Mitsubishi in der Gerlinger Straße von Giebel in Richtung Hausen. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden BMW eines 61-Jährigen zusammen. Sowohl der 20-Jährige, als auch der 61-Jährige und seine 60 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell