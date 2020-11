POL-DN: In Wohnung eingebrochen

Polizei Düren

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Tuchmühle" war am Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Zwischen 13:45 Uhr und 17:45 Uhr war der Bewohner nicht zu Hause. Diese Zeit nutzten der oder die Unbekannten, um ein Fenster der Wohnung im Hochparterre aufzudrücken und so in die Räume zu gelangen. Verschiedene Zimmer und Behältnisse wurden auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen konnten der oder die Einbrecher unter anderem mit einer Playstation samt Zubehör unerkannt entkommen. Verstaut wurde das Diebesgut in einer Plastikbox, die ebenfalls aus der Wohnung entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

