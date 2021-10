Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 26.10.2021 kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße. Die Fahrzeugführerin eines weißen Kleinbusses befuhr die Wormser Straße in Richtung Innenstadt. Ihr entgegen fuhr ein dunkler PKW, welcher aufgrund der Fahrweise ein Ausweichmanöver des Kleinbusses provozierte. Hierdurch touchierte die Fahrzeugführerin ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des dunklen PKW hat sich anschließend - noch deutlich auf dem Geh- und Radweg fahrend - unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

