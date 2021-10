Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots)

Durch einen Zeugen werden am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, in der Maxburgstraße auf der Fahrbahn liegende Warnbaken mitgeteilt. Durch einen weiteren Zeugen wird mitgeteilt, dass er beim Durchfahren der Unterführung Kinder gesehen hat, wie diese Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben. Nachdem der Mann die Kinder ansprach, verließen diese die Örtlichkeit. Zu einem Schaden ist es nach bisherigen Ermittlungsstand nicht gekommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

