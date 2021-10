Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leichtverletzter Motorradfahrer nach Auffahren auf PKW

Speyer (ots)

Am 25.10.2021 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt Speyer-West hinter dem PKW einer 56-jährigen Frau. Der PKW musste verkehrsbedingt abbremsen, was der Motorradfahrer aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands zu spät erkannte und auf das Heck des PKW auffuhr. Dabei kippte das Motorrad um und der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen in Form von Schmerzen im Kopfbereich zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro.

