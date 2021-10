Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei fahndet aktuell nach 32-jährigem Mann in Büdingen

Friedberg (ots)

Seit dem frühen Nachmittag sucht die Polizei in Büdingen nach einem am Amtsgericht Büdingen entwichenen Untersuchungshäftling. Bei diesem handelt es sich um einen 32 Jahre alten Mann, 187 cm groß, sportliche Statur, dunkelblonde Haare und Tätowierungen am Hals. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war dieser bekleidet mit einer schwarzen, langen Hose, einer weißen Steppjacke und weißen Turnschuhen. Seine Hände waren mittels Handfesseln vor dem Körper fixiert.

Die Polizei bittet aus diesem Grunde darum, im Raum Büdingen momentan keine Anhalter mitzunehmen.

Sollte Ihnen die zuvor beschriebene Person bereits aufgefallen sein oder begegnen, verständigen Sie bitte die Polizei unter "110".

