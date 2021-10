Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachtrag: Frankenthal - Fahrraddieb erwischt - Geschädigte gesucht

Frankenthal (ots)

Als Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.10.2021 finden sich hier Bilder der entsprechenden Fahrräder. Auch weiterhin ist ein Eigentumsnachweis erforderlich, um das entsprechende Fahrrad abholen zu können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

