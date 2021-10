Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger umgekippt

Bettenhausen (ots)

Samstagvormittag befuhr ein 16-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger die Meininger Straße in Bettenhausen. Dieser wollte anschließend in Richtung Stedtlingen abbiegen. Der Anhänger kollidierte hierbei mit dem Bordstein und kippte um. Durch den Unfall entstand am Anhänger ein Schaden von ca. 7.000 Euro. Für die Zeit der Umladung des Schüttgutes wurde die Stedtlinger Straße vollgesperrt. Die Polizisten sprachen dem Verursacher ein Verwarngeld aus.

