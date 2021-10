Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrüger

Themar (ots)

Sonntagnachmittag tankte ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Themar. Ohne den Kraftstoff im Wert von 473 Euro zu bezahlen, entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Die Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf. Die Polizei wertet das Material nun aus.

