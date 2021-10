Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Motorrad

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 09.10.2021, wurde in der Klostergasse in Meiningen auf dem Parkplatz neben der Volkshochschule in der Zeit von 19:00 - 21:00 Uhr ein Motorrad der Marke KTM Superenduro, Farbe schwarz entwendet. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Informationen bezüglich der Tat oder verdächtige Wahrnehmung zur Tatzeit gemacht hat, wird gebeten diese der Polizei unter der Telefonnummer (03693-591 224) mitzuteilen.

