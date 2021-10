Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: berauschende Fahrt

Walldorf-Meiningen (ots)

Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen führten am Vormittag des 08.10.2021 Verkehrskontrollen in Walldorf durch. Um 09:35 Uhr geriet ein 21-jähriger Rumäne mit deutschem Wohnsitz mit seinem Mercedes-Sprinter in die Verkehrskontrolle. Die Beamten hatten den richtigen Riecher, denn ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer als Betroffener umgehend zum Klinikum Meiningen verbracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Sofern sich der Verdacht der Beamten erhärtet, wird sich der Fahrer einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten müssen.

