Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus Parklücke gefahren und Verkehr nicht beachtete

Heldburg (ots)

Am Freitagnachmittag wollte die Fahrerin eines PKW Kia aus einer Parklücke am Roßmarkt in Heldburg ausfahren und beachtete dabei nicht den auf gleicher Höhe fahrenden PKW VW. In der Folge kam es zur seitlichen Kollison der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den beiden PKW entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.

