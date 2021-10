Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einsatz an Bobbahn

Oberhof (ots)

Freitagmorgen erfolgte ein Einsatz für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei an der Bobbahn in Oberhof. Bei Bohrarbeiten an der Bahn wurde versehentlich eine Ammoniakleitung angebohrt, wodurch eine größere Menge der Flüssigkeit austrat. Infolge dessen wurden vier Arbeiter verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitsschutz und leitete ein Verfahren wegen der fährlässigen Körperverletzung gegen einen der Arbeiter ein.

