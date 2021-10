Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Am Sonntag, den 10.10.2021 gegen 00:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades die B 62 zwischen Zella-Mehlis und Benshausen. In einer Linkskurve kam ihm ein VW Transporter oder Bus entgegen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des KKR wurde verletzt und in das Klinikum Suhl verbracht. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am Unfallort hinterließ er seinen linken Außenspiegel. Personen welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl Tel.-Nr. 03681 3690 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell