POL-GT: Auseinandersetzung auf dem Konrad-Adenauer-Platz - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Samstagnacht (03.07., 00.40 Uhr) kam es am Rathaus auf dem Konrad-Adenauer-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten jungen Mann und einer 40-jährigen Frau aus Gütersloh, welche hierbei leicht verletzt wurde. Den Ermittlungen nach geriet die 40-Jährige, welche eigenen Angaben zufolge zuvor mit weiteren Zeugen auf dem Platz Alkohol konsumierte, mit dem jungen Mann zunächst verbal aneinander. Unvermittelt habe der Mann dann einmal zugeschlagen woraufhin es zu einer gegenseitig geführten körperlichen Auseinandersetzung kam. In der Folge sollen Zeugen aus der Gruppe versucht haben den eskalierten Streit zu schlichten. Der Mann sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die 40-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der Beschreibung nach handelte es sich um einen ca. 20-Jährigen mit einem westeuropäischen Aussehen. Er hatte dunkelblonde Haare, helle Augen und trug ein graues Oberteil sowie eine dunkle Hose mit hellem Streifen auf der Seite.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die beschriebene Person am Tatort oder in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

