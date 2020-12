Polizei Hamburg

POL-HH: 201209-2. Gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln im Hamburger Osten - Vollstreckung eines Haftbefehls

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 08.12.2020, ab 19:13 Uhr Ort: Hamburg-Steilshoop, Fehlinghöhe / Schreyerring

Gestern Abend vollstreckten Zivilfahnder der Wasserschutzpolizei in Steilshoop einen Haftbefehl gegen einen 31-jährigen mutmaßlichen Drogendealer. Das Rauschgiftdezernat (LKA 62) hatte bereits seit Wochen gegen ihn und seinen 29-jährigen Bruder ermittelt.

Die Ermittler hatten am 20. November Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Brüder in Farmsen-Berne und Steilshoop vollstreckt und hierbei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Aufgrund der Auswertung der Beweismittel steht der 31-jährige Türke nunmehr im dringenden Verdacht, mit mehr als 50 Kilogramm Marihuana und rund 8 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben. Sein Bruder, deutscher Staatsangehöriger, soll hierbei als Mittäter agiert haben. Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde beim Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen sowie ein Durchsuchungsbeschluss für eine weitere von ihm genutzte Wohnung in Farmsen-Berne erwirkt.

Gestern Abend trafen Zivilfahnder den Gesuchten in Steilshoop an und vollstreckten den Haftbefehl. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 62) dauern an.

