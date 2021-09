Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Höhe Knöringen - Vollbrand eines PKW

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Vollbrand eines PKW am heutigen Mittag (16.09.2021, 13 Uhr) auf der A65 Höhe Knöringen gewesen sein. Der 19 Jahre alte Fahrer des Audi konnte noch rechtzeitig sein Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten und gefahrenlos aussteigen, bevor sein Fahrzeug in Flammen aufging. Während den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Edenkoben musste die A65 kurzzeitig in Fahrtrichtung KA gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

