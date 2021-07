Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleisüberquerer mit Schlagringen, Teleskopschlagstock und Drogen gestellt

Bild-Infos

Download

Oschersleben (ots)

Am Sonntagabend, den 11. Juli 2021 gegen 21:20 Uhr traf eine eingesetzte Streife der Bundespolizeiinspektion Magdeburg einen 21-Jährigen in der Ortslage Oschersleben an. Dieser überquerte gerade unbefugt die Gleise der Bahnstrecke Halberstadt - Magdeburg über gleich zwei Fahrgleise. Da dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, erhielt der Mann eine Ordnungswidrigkeitsanzeige in Höhe von 25 Euro sowie eine eindringliche Belehrung zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen. Die Identitätsfeststellung und darauffolgende Abfrage der Personaldaten im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem ersuchte die Staatsanwaltschaft Braunschweig gleich zweifach die aktuelle Adresse des Deutschen aufgrund anderer laufender Verfahren gegen ihn, hier Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstand gegen oder tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die sich anschließende Durchsuchung seines mitgeführten Rucksackes zeigte, dass der Mann darin einen Teleskopschlagstock, zwei Schlagringe und eine geringe Menge unerlaubter Substanzen, vermutlich Cannabis-Blüten, mit sich führte. Die nach dem Waffengesetz unerlaubten Gegenstände sowie die Betäubungsmittel wurden durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Der Mann konnte nach Abschluss aller erforderlicher Maßnahmen seinen Weg fortsetzen, erhielt jedoch Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurde die zuständige Behörde bezüglich seines aktuellen Wohnsitzes unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell