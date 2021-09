Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen im Bereich der B10

Annweiler (ots)

Anlässlich der aktuellen Baustellensituation im Bereich der B10 wurden erneut Verkehrskontrollen in Annweiler durchgeführt. Insgesamt 13 Verstöße ahndeten Polizeibeamte bei einer Verkehrsüberwachung des Durchfahrtsverbotes für 7,5 t im Bereich der B10 am Donnerstag zwischen 10 und 12.30 Uhr. Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 29 Fahrzeuge berechtigt unterwegs waren.

Des Weiteren wurde am Montag den 13.09.2021 zwischen 16 und 20.20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Landstraße 490 bei Annweiler durchgeführt. Bei 1461 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 190 zu schnell unterwegs gewesen. Der "Spitzenreiter" wurde mit 92 km/h gemessen und erhält ein Fahrverbot. In dem Messbereich ist derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angeordnet.

Am Mittwoch zwischen 16 und 20.30 Uhr wurde der 30 er Bereich in der Pirmasenser Straße in Annweiler - Sarnstall überwacht. Hierbei ergaben sich 78 Geschwindigkeitsverstöße. Der "Schnellste" wurde mit 48 km /h gemessen. In dem Zeitraum wurden 1874 Fahrzeuge überprüft. Die Polizei Landau bittet weiterhin um Beachtung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten und Nutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecken für den Transitverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell