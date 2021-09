Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Vollendeter Trickbetrug: Täter erbeuten fünfstellige Summe von älterem Ehepaar - Polizei sucht Zeugen

Werne (ots)

Zu einem vollendeten Trickbetrug ist es am Dienstag (31.08.2021) in Werne gekommen. Bislang unbekannte Täter haben durch eine Betrugsmasche einen fünfstelligen Bargeldbetrag von einem älteren Ehepaar erbeutet. Dabei gingen sie nach einem bekannten Muster vor.

Am Tattag erhielt die Seniorin gegen 10.00 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, die sich weinend als Sohn vorstellte. Der Anruf wurde unterbrochen und nach kurzer Zeit meldete sich ein falscher Polizeibeamter. Er gab an, dass der Sohn der Familie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Kaution in Höhe von 50000 Euro sei fällig, um den Sohn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren.

Weil sowohl die Seniorin als auch der Senior glaubten, dem Sohn helfen zu können, übergaben sie nach mehrstündigem Telefonat mit dem falschen Polizeibeamten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Der männliche Abholer wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre - ca. 170 cm - normale Statur - schwarze gegelte Haare mit Dutt - schwarze Steppweste

Die Polizei sucht nun Zeugen, die an diesem Tag gegen 16.30 Uhr verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Kastanienstraße / Werner Straße in Stockum beobachtet haben und Angaben zu diesem vollendeten Trickbetrug machen können. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Verhaltenstipps bei Anrufen von falschen Enkeln finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

