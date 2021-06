Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 16-Jährige wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Jugendliche fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Roller auf der Laudenbacher Straße. Aus der Einmündung zur Frühlingsstraße wollte zeitgleich eine 50-Jährige in ihrem Opel in die Laudenbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie wohl die herannahende Rollerfahrerin. Diese versuchte noch dem PKW auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Jugendliche stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

