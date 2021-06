Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Kfz-Kennzeichen entwendet, Zeugen gesucht

Auf Pkw-Kennzeichen hatten es Unbekannte am Wochenende in Öhringen abgesehen. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagfrüh entwendeten sie Kennzeichen von einem Fahrzeug eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße. Dieses stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Betriebs. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell