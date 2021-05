Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Alfelder Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - am 25.05.2021, gegen 10:15 Uhr, parkt ein 35-jähriger Alfelder einen Transporter in der Holzer Straße in Höhe des ehemaligen Kinos. Als er ca. eine Stunde später zu dem Fahrzeug zurückkehrt, ist der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Der für den Schaden Verantwortliche ist nicht mehr vor Ort. Als verursachendes Fahrzeug kommt gegebenenfalls ein weißer Transporter in Frage, der die Holzer Straße in diesem Zeitraum rückwärts in Richtung Marktplatz befahren haben soll. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

