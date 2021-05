Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Bodenburg

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/BODENBURG (LÖ)

Am 25.05.2021, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in Bodenburg zu einem Verkehrsunfall. Wie eine 18-jährige Bad Salzdetfurtherin später zu Protokoll gab, hatte sie ihren Pkw Opel Corsa in einer Parkbucht, parallel zur Straße "Am Markt", in Höhe der Hausnummer 2, geparkt. Als sie kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, stelle sie einen erheblichen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest, inklusive gelben Fremdlack. Der Schaden kann auf ca. 2.000,- Euro beziffert werden. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher (gelbes Fahrzeug) geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer: 05063/901-0, melden.

