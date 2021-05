Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Sachbeschädigung an der KGS Gronau, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Am Pfingstwochenende ist das Gebäude der KGS Gronau am Bahnhof 2 b in Gronau mit mehreren Graffiti beschmiert worden. Der Hausmeister der Schule verständigte am Dienstag Vormittag die Polizei Elze, die den Sachverhalt vor Ort aufnahm. Aufgrund der Vielzahl der tags gerade an der Außenfassade hofft die Polizei, dass Zeugen die Tat wohl möglich gesehen haben. Das Tatzeitfenster ließ sich von Sa., 22.05.2021, 15:00 h, bis Di., 25.05.2021, 06:45 h, eingrenzen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800,- Euro beziffert. Die Polizei Elze nimmt jegliche Hinweise unter T. 05068-93030 oder 05182-923370 (PST Gronau) entgegen.

