POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Pkw rammte einen Baum, Fahrer schwer verletzt. Am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, befuhr ein 20-jährige Lenker eines Mercedes E 350 die Mannheimer Straße in Richtung Weipertstraße. Kurz nach dem Kreisverkehr Europaplatz kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache allein beteiligt nach links auf die Gegenfahrbahn und kol-lidiert im Anschluss mit einer Werbetafel und einem Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der Beifahrer wurde lediglich leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nur durch Glück wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt.

