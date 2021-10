Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrradstreife on Tour

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montag, den 25.10.2021 war die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Frankenthal pünktlich zum Schulbeginn nach den Ferien unterwegs. Schwerpunktmäßig fanden Kontrollen hinsichtlich der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden, insbesondere im Hinblick auf die Sichtbarkeit während der dunklen Jahreszeit, statt. Insgesamt mussten 31 Schülerinnen und Schüler auf dem Fahrrad auf eine mangelnde Beleuchtungseinrichtung hingewiesen werden. Daneben wurden auch auf Geh- und Radwegen parkende Kraftfahrzeuge beanstandet sowie weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet. Unsere Fahrradstreife ist auch in den kommenden Tagen für die Bürgerinnen und Bürger und mehr Verkehrssicherheit unterwegs. Die Polizei empfiehlt Eltern, auf die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder ihrer Kinder zu achten. Gerade gute Wahrnehmbarkeit durch eine richtige Lichteinrichtung am Fahrrad verhindern schwere Verkehrsunfälle. Das Tragen eines Fahrradhelmes verringert zudem die Schwere der Verletzungen, falls es doch zu einem Unfall kommen sollte.

