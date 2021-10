Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand von über 100 Strohballen

Kuhardt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 21:53 Uhr der Polizeiinspektion Germersheim brennende Strohballen nahe der B 9 an der Anschlussstelle Rülzheim Süd. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Brand von mehr als 100 Strohballen festgestellt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Ortschaften über den Warnfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell