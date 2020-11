POL-FR: Emmendingen - Unfallflucht - Zeugen

Polizeipräsidium Freiburg

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich am Montag, 19.10.2020, gegen 11.00 Uhr am Elzdamm in Emmendingen, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Bikefahrerin. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer wollte hierbei aus dem Parkplatzgelände eines Bettenlagers nach rechts in Richtung Teningen fahren, wozu er sich über den Geh- und Radweg hinweg in die Fahrbahn hineintastete.

Zwei in diesem Moment herannahende E-Biker wichen dem Fahrzeug aus, indem sie auf die Fahrbahn steuerten um an dem Fahrzeug vorbei zu fahren. Beim anschließenden Versuch wieder auf den Rad- und Fußweg zurückzukehren, stürtzte die 59-jährige Radfahrerin mit Ihrem Fahrrad über den Bordstein und verletzte sich leicht.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch wenige Minuten danach wieder an die Unfallörtlichkeit zurück.

Der gestürzten Radfahrerin kamen 2 Zeugen zu Hilfe. Diese und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641-582-0 zu melden.

