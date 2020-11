Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: 100 Meter Kabel von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 10.11.2020, haben Unbekannte ca. 100 Meter Stromkabel von einer Baustelle in Wutöschingen-Horheim gestohlen. Hierzu durchtrennten der oder die Täter das Kabel, das die Stromverbindung zwischen den Baucontainern und der eigentlichen Baustelle auf der Wutachbrücke sicherstellte. Der Schaden dürfte bei rund 120 Euro liegen. Außerdem wurde über das vergangene Wochenende, 06.-09.11.2020, ein dort stehender Bagger mutwillig beschädigt. An diesem wurde ein Außenspiegel und die Antenne demoliert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten in Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

