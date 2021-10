Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Suche nach vermisster Person in Schweighofen

Schweighofen (ots)

Am 03.10.2021, seit 01:20 Uhr, ist in Schweighofen und Umgebung, eine größere Suchaktion nach einer Person, welche sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, eingeleitet. Neben mehreren Polizeistreifenwagen ist ein Personenspürhund, sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell