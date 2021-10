Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit betrunkenem Pedelecfahrer Germersheim, Werftstraße Freitag, den 01.10.2021, um 18.44 Uhr

Germersheim (ots)

Ein betrunkener Pedelecfahrer kam zu Sturz und verletzte sich leicht! Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim war mit seinem Pedelec in Germersheim in der Werftstraße unterwegs. Da er wohl zuvor zu tief ins Glas schaute, kam er ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab und stürzte in die Böschung. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab dann schließlich einen Wert von 1,97 Promille. Der Pedelecfahrer musste mit zur Blutentnahme. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

