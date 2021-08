Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl- Zahlung der Geldstrafe bewahrt vor dem Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Montagnachmittag den Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann vollstreckt.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatte eine Streife der Bundespolizei gegen 14:30 Uhr einen aus den Niederlanden eingereisten PKW an der Autobahn 30 auf Höhe der Abfahrt Bad Bentheim angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige rumänische Staatsangehörige in Deutschland in der Vergangenheit bereits erheblich wegen Eigentumsdelikten, u.a. Bandendiebstahl, in Erscheinung getreten ist. Daraufhin wurde ihm von der Ausländerbehörde die Freizügigkeit und damit das Recht auf Einreise und Aufenthalt für die Bundesrepublik Deutschland entzogen.

Da er gegen dieses Verbot wiederholt verstoßen hat, wurde seitens des Amtsgerichtes Passau im Dezember 2019 gegen ihn eine Geldbuße in Höhe von 1790,- Euro verhängt. Da diese nicht beglichen wurde, ließ die Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden.

Den Gefängnisaufenthalt konnte der 33-Jährige aber noch abwenden, da er die noch offene Geldbuße direkt vor Ort bei den Beamten bezahlte.

