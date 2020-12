Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Tarp - Warnbarke und Einkaufswagen ins Gleis gelegt - Bundespolizei sucht Zeugen

TarpTarp (ots)

Gestern Abend wurde die Flensburger Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Neumünster nach Flensburg gerufen. Offensichtlich hatte ein Zug Gegenstände im Bereich Tarp überfahren.

Die eingesetzte Streife konnte dort eine Warnbarke und Teile eines Einkaufswagens (siehe Bild) in den Gleisen feststellen, die von einem Zug überfahren wurden.

Der Zug blieb fahrbereit und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizisten entfernten die Gegenstände aus dem Gleisbereich.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die am 14.12. in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes/ Gutenbergring in Tarp gesehen haben.

Sachdienliche Hinweis werden erbeten an die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 - 0. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.

Die Bundespolizei warnt vor dem Betreten der Bahnanlagen und insbesondere dem Ablegen von Gegenständen auf die Gleise. Dies ist kein "Dumme-Jungen-Streich", sondern kann zur Entgleisung eines Zuges führen bzw. Reisende im Zug könnte durch eingeleitete Schnellbremsungen im Zug verletzt werden.

