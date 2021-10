Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt Schwegenheim, Eichenstraße Freitag, den 01.10.2021, um 19:12 Uhr

Germersheim (ots)

Alkoholisierter Autofahrer schläft ein

Eine Zeugin meldete der Polizei am Freitagabend einen Mann in Schwegenheim, der regungslos in seinem laufenden Auto sitzen würde. Bei Eintreffen der Beamten konnte der augenscheinliche betrunkene Fahrer aufgeweckt werden. Ein Alkoholtest konnte der Mann selbst nach 10 Versuchen nicht erfolgreich durchführen. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seine verständigte Ehefrau gab an, dass ihr Mann den Nachmittag daheim, im mit reichlich Alkohol gefüllten Keller, verbracht habe. Der Mann wurde durch seinen Schwiegersohn abgeholt.

