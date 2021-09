Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Streit eskaliert

Leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger am Sonntag in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr betrat der 21-Jährige einen Imbiss in der Bahnhofstraße. Dabei rauchte er wohl eine Zigarette. Das missfiel wohl einem 32-jährigen Mitarbeiter und es entwickelte sich sofort ein Streit. Hierbei drückte der 32-Jährige den 21-Jährigen gegen eine Wand und drohte ihm wohl mit einem Messer. Als der 32-Jährige das Messer zurückzog, erlitt der 21-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand. Die musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die hinzugerufene Polizei nahm den 32-Jährigen vorläufig fest und brache ihn auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

