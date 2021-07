Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin beschädigt geparkten Mercedes (08.07.2021)

Konstanz (ots)

Hoher Sachschaden von mehr als 7000 Euro entstand am Donnerstag gegen 16.15 Uhr bei einem Unfall in der Schulstraße. Eine 45-jährige Radfahrerin wollte an der Kreuzung Schottenstraße/Schulstraße (Richtung Gottlieber Straße) nach links in die Schulstraße abbiegen. Dabei streifte sie aus Unachtsamkeit einen rechts am Straßenrand parkenden Mercedes und zerkratzte diesen auf der gesamten linken Seite des Fahrzeugs. Zusätzlich wurden der Seitenspiegel und die Motorhaube beschädigt. Die Radfahrerin blieb zum Glück unverletzt.

