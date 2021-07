Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, RW) Lastwagen steifen sich - Polizei sucht Zeugen

Dornhan-Busenweiler (ots)

Zwei entgegenkommende Lastwagen haben sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Busenweiler und Peterzell gesteift. Einer der Beteiligten fuhr allerdings weiter, nachdem er am Aischfeld anhielt und nach der Kollision seinen beschädigten Außenspiegel wieder zurechtrückte. Der 60-Jährige im anderen Laster, hat wegen Unfallflucht nun Anzeige erstattet, weil durch den Unfall der Spiegel an seinem nagelneuen MAN zu Bruch ging und dadurch ein Schaden von 500 Euro entstand. Die Polizei Oberndorf bittet nun unter Telefon 07423 8101-0 um Hinweise zu dem Flüchtigen, bei dem es sich um einen Laster mit der Aufschrift "FedEx" handelte, an dessen Steuer ein 35 bis 40 Jahre alter Mann saß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell