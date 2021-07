Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, RW) Sechsjähriges Kind wird von Transporter erfasst

Fluorn (ots)

Ein sechsjähriges Kind, das in der Gartenstraße mit dem Fahrrad unterwegs war, ist am Donnerstagnachmittag von einem Transporter erfasst und am Kopf verletzt worden. Das Kind war nach dem Unfall ansprechbar, kam aber in ein Krankenhaus. Wie die Polizei feststellte, kam der Junge an einer unübersichtlichen Stelle an der Schlossstraße dem 28-Jährigen am Steuer des Lieferwagens entgegen. Er stieß mit dem Kopf an das vordere rechte Eck des Renault-Transporters und fiel zu Boden. Der getragene Fahrradhelm des Jungen hat offensichtlich noch Schlimmeres verhindert. Ersthelfer hatten sich sofort nach dem Unfall um das Kind gekümmert. Am Fahrrad des Kindes und am Auto entstand geringer Schaden.

