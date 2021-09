Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Auto brennt aus

Am Sonntag löschte die Feuerwehr einen brennenden Pkw in Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Auto aus. Dessen Fahrer parkte sein Auto in der Hauptstraße. Dabei bemerkte er zunächst Rauch im Heckbereich und kurz darauf Flammen am Fahrzeugunterboden. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte das Auto aber nicht mehr retten. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe am Mercedes ist noch unklar. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein.

++++ 1847624

Bernd Kurz / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell