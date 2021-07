Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Mehrere tausend Euro Schaden und vier kapputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag auf der A8.

Zwischen Aichelberg und Mühlhausen herrschte gegen 11.30 Uhr starker Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Der Verkehr stockte immer wieder. Im Tunnel bei Gruibingen kam der Verkehr zum Stillstand. Das bemerkte eine 45-Jährige mit ihrem Fiat zu spät und sie fuhr einem Mercedes in das Heck. Den schob es wiederum auf einen Toyota und in weiterer stieß der Toyota gegen einen Fiat. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Die Polizei schätzt die Schaden auf etwa 17.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden.

