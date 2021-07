Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/B10 - Gegenstand auf Auto geworfen

Von einer Brücke bewarf ein Unbekannter ein Auto am Sonntag bei Eislingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 51-Jährige kurz vor 16 Uhr auf der B10 zwischen Eislingen und Salach. Von der Brücke zwischen Näherhof und Eislingen warf ein Unbekannter einen Gegenstand auf den Volvo. Der traf den Volvo auf der Windschutzscheibe. Die wurde dadurch beschädigt. Der 51-Jährige hielt an und erkannte eine kleinere Person, vermutlich ein Kind oder Jugendlichen, in Richtung Näherhof wegrennen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Was für ein Gegenstand auf das Auto geworfen wurde ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

